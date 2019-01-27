شكرا لقرائتكم خبر عن أرناتوفيتش يمدد عقده مع وست هام الإنجليزي والان مع التفاصيل

أكد الموقع الرسمي لنادي وست هام الأنجليزي، أن لاعبه النمساوي ماركو أرناتوفيتش قام بتمديد عقده مع الفريق، وذلك بعدما كام قريب من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي.

ونفى الموقع جميع التقارير التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن رحيل اللاعب من النادي متجها إلى الصين.

وانهالت العروض المغرية على اللاعبلافي الفترة الأخيرة، والتي كان أبرزها نادي جوانزو إيفرجراند الصيني الذي قدم عرضا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب الدولي النمساوي.

وعرض النادي الصيني مبلغ 280 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع كراتب للاعب "29 عامًا"، لكن النادي الصيني قرر الانسحاب فجأة من الصفقة.

وانضم أرناتوفيتش إلى ستوك سيتي قادما من وست هام يونايتد بمبلغ 22.3 مليون جنيه إسترليني في صيف 2017.

يشار إلى أن أرناتوفيتش شارك خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات مع وست هام يونايتد سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.