شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي في مهمة الابتعاد بصدارة الهدافين أمام جيرونا والان مع التفاصيل

الخليج 365- سيكون برشلونة ضيفا على جيرونا في ملعبه المونيليفي ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة يرغب في إستعادة فارق الخمس نقاط مع اتلتيكو مدريد، فيما سيدخل جيرونا اللقاء بدافع الفوز بعد شهرين كاملين بدون تحقيق أي إنتصار.

واضافت الصحيفة، أن المهمة قد تكون سهلة نسبياً على برشلونة بعد عودة كافة الأسلحة وعلى رأسهم ميسي والذي يستهدف تعزيز مركزه في صدارة هدافي الليغا.

واشارت الصحيفة، إلي أن ميسي من أكثر لاعبي برشلونة حصولاً على الراحة وهو ما يعني أن البرغوث الأرجنتيني سيكون بكامل قوته اليوم أمام جيرونا.