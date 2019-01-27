لجنة القيم بالأولمبية تستمع للخطيب ومجلسه في شكواه ضد رئيس الزمالك

استمعت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية لأقوال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الشكوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك.

وحضر اليوم الأحد إلى مقر اللجنة الأولمبية محمود الخطيب وأعضاء المجلس والمستشار القانوني للنادي وتم الاستماع لأقوالهم في الشكوى.

وبعد الاستماع للأقوال والحصول على المستندات ستدرس اللجنة الشكوى لحين إصدار التوصيات الخاصة بها.

كان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك إلى اللجنة القضائية للقيم والأخلاق مدعم ب CD بتجاوزات رئيس القلعة البيضاء.

وجاء نص شكوى النادي الأهلي :

يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي إليكم بشكواه ضد رئيس نادي الزمالك لتجاوزاته “الفجة” في حق النادي الأهلي وقيادته وجماهيره، فضلا عن خروج رئيس الزمالك عن الأداب والأخلاق الرياضية في مناسبات عديدة مما أثار حالة من الإستياء والخوف من إثارة الفتنة بين جماهير الأندية.

ولما كان ما ارتكبه رئيس الزمالك من تجاوزات عبر وسائل الإعلام المختلفة يخالف نصوص الميثاق الأولمبي والمبادىء الدولية، لذا نأمل من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع المبادىء الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لمنع المذكور من الوقيعة بين الجماهير المصرية واشعال الفتن في الوسط الرياضي.

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