شكرا لقرائتكم فينورد يكتسح أياكس بسداسية بالدوري الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق فينورد فوزاً تاريخياً على أياكس بنتيجة 6 – 2 في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما اليوم بملعب "فينورد"، في قمة مباريات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الهولندي.

وسجل أهداف فينورد كلاً من، روبين فان بيرسي "هدفين"، وتورنسترا وتوني ترينداد وياسين أيوب وستيفن برجيوس "هدف" في الدقائق 16 و41 و42 و56 و75 و84 على التوالي، بينما جاء هدفي أياكس عن طريق لاسه شوني وحكيم زياش في الدقيقتين 8 و33 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد فينورد إلى 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الهولندي، بينما توقف رصيد أياكس عند 47 نقطة في المركز الثاني.