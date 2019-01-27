توتنهام يواجه كريستال بالاس بالبدلاء

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جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأحد توتنهام نظيره كريستال بالاس، في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وستقام المباراة على ملعب سيلهرست بارك فى تمام الساعة السادسة مساء .
ويفقد توتنهام خدمات ديلي الي , هاري كين , بين دافيز للإصابة , و الكوري الجنوبي هيونج مين سون للتواجد مع منتخب بلاده.
موعد مباراة توتنهام و كريستال بالاس
تقام مباراة توتنهام و كريستال بالاس فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل توتنهام ضد كريستال بالاس كالتالي..
جازانيجا - تريبير - فويث - سانشيز - فيرتونخين - بيترز - داير - سكيب - إنكودو - مورا - لورينتي.
تشكيل توتنهام
ملعب مباراة توتنهام و كريستال بالاس
ستقام مباراة توتنهام و كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك
القنوات الناقلة لمباراة توتنهام و كريستال بالاس.
ستذاع مباراة توتنهام و كريستال بالاس على قناة بى ان سبورتس 2
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