شكرا لقرائتكم توتنهام يواجه كريستال بالاس بالبدلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأحد توتنهام نظيره كريستال بالاس، في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وستقام المباراة على ملعب سيلهرست بارك فى تمام الساعة السادسة مساء .

ويفقد توتنهام خدمات ديلي الي , هاري كين , بين دافيز للإصابة , و الكوري الجنوبي هيونج مين سون للتواجد مع منتخب بلاده.

موعد مباراة توتنهام و كريستال بالاس

تقام مباراة توتنهام و كريستال بالاس فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل توتنهام ضد كريستال بالاس كالتالي..

جازانيجا - تريبير - فويث - سانشيز - فيرتونخين - بيترز - داير - سكيب - إنكودو - مورا - لورينتي.



تشكيل توتنهام

ملعب مباراة توتنهام و كريستال بالاس

ستقام مباراة توتنهام و كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام و كريستال بالاس.

ستذاع مباراة توتنهام و كريستال بالاس على قناة بى ان سبورتس 2