موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول

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جدة - عمرو شويل يلتقى نادى إسبانيول نظيره ريال مدريد مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ21، من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة اسبانيول و ريال مدريد تقام مباراة اسبانيول و ريال مدريد فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة .

ويستهدف ريال مدريد رد اعتباره على هذا الملعب بعد الخسارة فيه بمباراة الموسم الماضي بهدف نظيف أحرزه جيرارد مورينو. إسبانيول هذا الموسم وحتى الآن بعد مرور 20 جولة يحتل المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل ضيفه الملكي المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة، وسيحاول تحقيق الفوز لاستعادة المركز الثالث من إشبيلية الذي يتفوق عليه تهديفيًّا بعدد النقاط ذاتها.

لقاء الدور الأول بين اسبانيول و ريال مدريد

لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى في ملعب “سانتياجو برنابيو” بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

ملعب مباراة اسبانيول و ريال مدريد

ستقام مباراة اسبانيول و ريال مدريد على استاد كورنيلا البرات

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيول و ريال مدريد

ستذاع مباراة اسبانيول و ريال مدريد على قناة بى ان سبورتس 3

ويستهدف ريال مدريد رد اعتباره على هذا الملعب بعد الخسارة فيه بمباراة الموسم الماضي بهدف نظيف أحرزه جيرارد مورينو.

إسبانيول هذا الموسم وحتى الآن بعد مرور 20 جولة يحتل المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل ضيفه الملكي المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة، وسيحاول تحقيق الفوز لاستعادة المركز الثالث من إشبيلية الذي يتفوق عليه تهديفيًّا بعدد النقاط ذاتها.