شكرا لقرائتكم صلاح يتمنى تعطل ماكينة أهداف ميسي ومبابي أمام جيرونا ورين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمنى الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، صيام الارجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي عن التهديف اليوم.

ويحل برشلونة ضيفاً على جيرونا في الخامسة والربع مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، بينما يلتقي باريس سان جيرمان مع رين فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ويتصدر ليونيل ميسي، نجم نادى برشلونة، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5" برصيد 18 هدفاً، بينما يحل كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 17 هدفاً، فيما جاء محمد صلاح فى المركز الثالث برصيد 16 هدفاً.

فى حين يستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام ليستر سيتي الاربعاء المقبل بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتطلع محمد صلاح للحصول على لقب هداف دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5" الموسم الحالي، فيما يواجه منافسة شرسة من جانب ليونيل ميسي وكيليان مبابي على حصد اللقب.