شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. بايرن ميونيخ 1 - 1 شتوتجارت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق بايرن ميونخ بهدف ضد شتوتجارت فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الطرفين مساء اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدورى الألمانى على ملعب "إليانز أرينا".

أحرز هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا بالدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول وتعادل لشتوتجارت أناستاسيوس دونيس فى الدقيقة 26.

شهد الشوط الأول على إنتفاضة هجومية من بايرن ميونخ على مرمى شتوتجارت ثم بدأ الضيوف فى تهديد مرمى البافارى وظلت المباراة سجالاً بين الطرفين حتى إنتهاء الشوط الأول.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى الأسبانى برصيد 39 نقطة فيما يأتى شتوتجارت بالمركز الـ 16 برصيد 14 نقطة.