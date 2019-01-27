شكرا لقرائتكم وست هام يمدد عقد أرناتوفيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن وست هام يونايتد تمديد عقد لاعبه النمساوي ماركو أرناتوفيتش وذلك بعدما كان على وشك الرحيل من النادي.

وأفاد وست هام عبر موقعه الرسمى اليوم الأحد بأن أرناتوفيتش وقع على العقود الجديدة لينفي التقارير التي ربطته بالرحيل من النادي.

وكان جوانزو إيفرجراند الصيني قد قدم عرضا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب الدولي النمساوي.

وعرض النادي الصيني مبلغ 280 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع كراتب للاعب "29 عامًا"، لكن النادي الصيني قرر الانسحاب فجأة من الصفقة.

وانضم أرناتوفيتش إلى ستوك سيتي قادما من وست هام يونايتد بمبلغ 22.3 مليون جنيه إسترليني في صيف 2017.

يشار إلى أن أرناتوفيتش شارك خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات مع وست هام يونايتد سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.