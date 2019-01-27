شكرا لقرائتكم مستشفي الأهلي.. جلسة مع عاشور وجيرالدو.. تعديل برنامج الاستشفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، التي تقام غدًا الاثنين، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري العام.

حدثت انفراجة داخل مستشفي الأهلي بشأن موقف اللاعبين المصابين، بعدما قطع عدد كبير منهم شوطا كبيرا في برامج التأهيل والاستعداد للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

جلسة مع عاشور وجيرالدو:



عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع ثنائي الفريق حسام عاشور وجيرالدو من أجل الإطمئنان على حالتهما بعد الإصابة التى تعرض لها كلاهما خلال الفترة الأخيرة.

شارك جيرالدو فى مران الأهلى مؤخراً وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعد أن تخلص من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية ، فيما يواصل عاشور برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى أنكل القدم.

يختتم الأهلي مساء اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ20 للدوري الممتاز في الوقت ذاته واصل الخماسى مروان محسن وأحمد فتحي وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو برنامج تأهيلي للتعافى من الإصابة التى لحقت بهم.

تعديل في البرامج الاستشفائية:



قال خالد محمود، طبيب الأهلي إن اكتفاء عدد من اللاعبين الأساسيين بالمشاركة في جزء من تدريبات الكرة أمس، يأتي في إطار البرامج الاستشفائية التي يخضع لها اللاعبين عقب المباريات؛ لتجنب تعرضهم للإجهاد العضلي، في ظل ضغط المباريات المتتالية في هذه المرحلة.

وكان عدد من اللاعبين قد اكتفوا بأداء جزء من تدريبات الكرة أمس في الوقت الذي اكتفى فيه مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية فقط على هامش المران، وهو ما فسًره طبيب الفريق في إطار تجهيز اللاعبين وفقًا للبرامج والأحمال الموضوعة لهم عقب المباريات.

تأهيل الرباعي:



أدي الرباعي أحمد فتحي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، لاعبي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش، وقام الرباعي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات خاصة، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.

وكان الجهاز الطبي قد كشف من قبل عن الإصابة التي تعرض لها الرباعي، وفترة علاجهم. حيث اشتكى فتحي، وهشام محمد، من إصابة في العضلة الأمامية، وأزارو تعرض لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ، من جزع في الرباط الداخلي للركبة.