أبو ريدة وكامل وفضل ومجاهد فى إمبابة على مائدة البرنس

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جدة - عمرو شويل حرص أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة على التجمع فى مطعم البرنس الشهير بمنطقة إمبابة، لتناول الطعام بعد إعلان تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا لمدة أسبوع . وتجمع معظم أعضاء اتحاد الكرة وعلى رأسهم هانى أبوريدة رئيس الجبلاية و محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و محمد كامل رئيس شركة برزتنيشن فى مطعم البرنس لتناول الطعام .

اعضاء اتحاد الكرة بمطعم شهير



اعضاء اتحاد الكرة بمطعم شهير



اعضاء اتحاد الكرة بمطعم شهير



اعضاء اتحاد الكرة بمطعم شهير ووافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" علي تأجيل بطولة أمم أفريقيا والتي ستقام في مصر لمدة أسبوع لتنطلق يوم 21 يونيو المقبل بدلا من 14 يونيو بناءً على طلب دول شمال أفريقيا لتجنب تزامن الاستعداد للبطولة مع شهر رمضان الكريم.

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