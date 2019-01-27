شكرا لقرائتكم عودة صلاح محسن وجيرالدو.. لاسارتى يعلن قائمة الأهلي لمواجهة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للاهلي بقيادة مارتن لاسارتي قائمة الفريق التى ستخوض مباراة وادي دجلة المُقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الاثنين، بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

وتضم قائمة الأهلى 20 لاعباً هم :

حراسة المرمى: شريف إكرامي ، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف، سعد سمير ، على معلول ، محمود وحيد ، باسم علي.

خط الوسط: عمرو السولية ، هشام محمد ، رمضان صبحي، ناصر ماهر ، صالح جمعة، حسين الشحات، جيرالدو، أحمد حمودي، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: جونيور أجايي وصلاح محسن.

وبذلك تشهد قائمة الاهلي عودة كلاً من صلاح محسن وجيرالدو بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة الأخيرة فيما يغيب حمدي فتحي الذى شارك للمرة الأولى في لقاء المقاصة الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة.