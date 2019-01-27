شكرا لقرائتكم النصر يسعى للعودة إلى الانتصارات على حساب أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر إلى استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة ملاحقته للمتصدر، حينما يستضيف أحد على استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث أهلي جدة عن مواصلة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون، ويواجه الوحدة ضيفه الحزم، والفيصلي مضيفه الباطن، في المرحلة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يخوض النصر تحدياً جديداً حينما يستضيف نظيره أحد الباحث عن الهروب من شبح الهبوط. ولم يعرف النصر طعم الانتصارت في المرحلتين السابقتين عقب تعادله السلبي أمام مضيفه الفتح وتعادله الإيجابي 2 - 2 أمام مضيفه الفيصلي.

ويتطلع البرتغالي فيتوريا مدرب النصر إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري مع فريقه النصر، بعدما حقق انتصارين أمام الأنصار والفيحاء في كأس الملك.

وفي المقابل يبحث أحد عن الخروج من مأزق النتائج السلبية التي حققها الفريق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 6 نقاط والخسارة ستقربه أكثر من العودة لدوري الدرجة الأولى.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته والتقدم أكثر في سلم الترتيب. وأوقف الأهلي مسلسل إهداره للنقاط في المرحلة السابقة عقب فوزه على ضيفه أحد 5 - 1 ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.

وفي المقابل يأمل التعاون في استعادة نغمة الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب حيث يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة. ولم يعرف التعاون طعم الفوز في المراحل الأربع الماضية بعد تلقيه خسارتين أمام القادسية والرائد وتعادل أمام الهلال والحزم.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يبحث الوحدة عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الحزم. ونجح الوحدة في الخروج من نفق النتائج السلبية بعدما حقق انتصارين على أهلي جدة والفتح بقيادة مدربه المصري أحمد حسام "ميدو" ليحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

وفي المقابل لا يزال الخطر يحيط بالحزم الذي يسعى للابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يحتل المركز 12 برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز قبل الأخير.

وفي حفر الباطن يبحث الفيصلي على عن مواصلة نتائجة الإيجابية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن. ولم يعرف الفيصلي طعم الخسارة في المراحل العشر الماضية حيث يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة. في حين يأمل الباطن في مواصلة حصده للنقاط للابتعاد عن شبح الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 15 نقطة.