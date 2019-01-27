شكرا لقرائتكم ديوكوفيتش يكتسح نادال ويتوج بلقب أستراليا المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

ونال ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم لقب البطولة الأسترالية بعد فوزه يوم الأحد في المباراة النهائية على الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم بنتيجة 6 - 3 و6 - 2 و6 - 3. ونجح ديوكوفيتش في الفوز باللقب السابع له في بطولة أستراليا المفتوحة.

وحقق ديوكوفيتش لقبه الخامس عشر في بطولات غراند سلام الأربع الكبرى بواقع سبعة ألقاب في أستراليا المفتوحة ولقب وحيد في فرنسا المفتوحة وأربعة ألقاب في ويمبلدون وثلاثة ألقاب في أمريكا المفتوحة.

بينما فشل نادال في أن يصبح أول لاعب يتوج مرتين، على الأقل، في جميع بطولات غراند سلام الأربع الكبرى ، حيث لم يسبق له التتويج بلقب البطولة الأسترالية سوى مرة واحدة.

ويمتلك نادال 17 لقبا في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى لفردي الرجال، بواقع 11 لقبا في فرنسا المفتوحة وثلاثة ألقاب في أمريكا المفتوحة ولقبين في ويمبلدون ولقب وحيد في أستراليا المفتوحة.

وكان نادال يتطلع لتضييق الخناق على السويسري روجيه فيدرر الذي ينفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولات الغراند سلام برصيد 20 لقبا.

والتقى اللاعبان للمرة الثالثة والخمسين خلال مسيرتهما حيث فاز ديوكوفيتش على نادال للمرة الثامنة والعشرين مقابل 25 هزيمة.

وحقق ديوكوفيتش فوزه الرابع على نادال في نهائي إحدى البطولات الكبرى مقابل اربعة انتصارات للاعب الإسباني. وظهر نادال بمستوى باهت للغاية في المباراة بعد أن بلغ النهائي دون أن يخسر أي مجموعة طوال مشواره.

واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعتين وأربع دقائق فقط لحسم الفوز على نادال، بعد أن خاض اللاعبان مباراة ماراثونية امتدت لخمس ساعات وخمس مجموعات في المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون العام الماضي، كما أن مباراتهما الاسطورية في نهائي استراليا المفتوحة عام 2012 استمرت لنحو ست ساعات.

وانفرد ديوكوفيتش بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة برصيد سبعة ألقاب بعد أن كان متساويا مع الأسترالي روي إيمرسون وفيدرر في الفوز باللقب ست مرات.