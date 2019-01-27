شكرا لقرائتكم القادسية يحتج على مشاركة فهيد الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفع نادي القادسية يوم الأحد احتجاجاً رسمياً على خلفية مشاركة محمد الفهيد، لاعب الفتح، رغم تعرضه للطرد في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان القادسية قد لعب أمام الفتح يوم الأحد في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر اللقاء بهدفين دون رد.

وتعرض محمد الفهيد للطرد في الجولة 16 أمام الوحدة عند الدقيقة 71 بعد أن اعترض هجمة خطيرة للوحدة مستخدما ذراعه، فيما شارك أساسيا في مباراة فريقه يوم الأحد طوال اللقاء.