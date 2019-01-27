شكرا لقرائتكم وست هام يمدد عقد مهاجمه النمساوي أرناتوفيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يوم الأحد عن تجديد عقد مهاجمه النمساوي الدولي ماركو أرناتوفيتش، دون تحديد مدة العقد بالنسبة للمهاجم البالغ من العمر 29 عاماً.

وتلقى أرناتوفيتش عرضا للانتقال إلى الدوري الصيني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني وبراتب أسبوعي نحو 200 ألف جنيه إسترليني.

وانضم أرناتوفيتش إلى صفوف ويستهام يونايتد في 2017 قادما من صفوف ستوك سيتي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني.