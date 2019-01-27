احتفاء إسباني بهداف مغربي: متران و27 .. النصيري قادر على الطيران فعلاً

اسماء السيد - الرباط : احتفت صفحة (لاليغا) الإسبانية، السبت، على نحو لافت، بالدولي المغربي يوسف النصيري، بعد أن قاد فريقه ليغانيس إلى تحقيق تعادل مثير في الشوط الثاني من المقابلة، التي استضاف خلالها إيبار، في بطولة إسبانيا، بتسجيله هدفين رائعين.

وأرفقت صفحة (لاليغا) فرحة النصيري بهدفه الأول بتعليق بالعربية، نقرأ فيه: "يوسف النصيري يواصل تألقه مع ليغانيس ويسجل ثنائية رائعة في شباك إيبار"؛ قبل أن تركز على الهدف الثاني الذي وقعه الدولي المغربي من رأسية رائعة، بعد ارتقاء شبيه بارتقائه الذي سجل منه الهدف الثاني للمنتخب المغربي في شباك حارس المنتخب الإسباني دي خيا خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، والتي انتهت بتعادل مثير بين "أسود الأطلس" و"لاروخا" بهدفين لمثلهما.

وأرفقت صفحة "لاليغا" ارتقاء النصيري، الذي سجل منه هدفه الثاني، بتعليق نقرأ فيه: "متران و27 .. النصيري قادر على الطيران فعلاً".

وخرج ليغانيس منهزماً في الشوط الأول من المقابلة، بهدفين لصفر، قبل أن يقلص النصيري الفارق بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 46، بطريقة جميلة تلاعب خلالها بدفاع إيبار، ويعود، في الدقيقة 68، ليسجل ثاني أهدافه من رأسية رائعة.

وتفاعل عشاق المستديرة، من متتبعي البطولة الإسبانية، بشكل ساخر مع هدف النصيري الثاني، مشددين على أنه لو كان الأمر يتعلق بكريستيانو رونالدو، مثلاً، لتم التطبيل للهدف على نحو كبير.

وكتب أحدهم، متفاعلاً، على صفحة (لاليغا): "لنتخيل لو أن كريستيانو ريال مدريد من فعلها .. سيقيسون الجاذبية، السرعة، ويكتشفون الفيزياء".



رابط أهداف لقاء ليغانيس ضد إيبار:

رابط رأسية النصيري في شباك إسبانيا خلال مونديال روسيا:

