شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة المصري وبتروجت بالسويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة المصري وبتروجت المحدد لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع العشرين لدوري القسم الأول، باستاد الجيش بالسويس بدلاً من ستاد الإسماعيلية.
كانت مسئولو الإسماعيلية قد رفضوا استضافة لقاء المصرى وبتروجت على ملعب الإسماعيلية مؤكدين أنهم يقوموا بتنظيم مباريات الإسماعيلى بالدورى .
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