شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا والقناة يفوزان على الزرقا وبورتو ويزاحمان الترسانة على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق سيراميكا كليوباترا ضغطه على الترسانة فى صراع الصعود لدورى الأضواء والشهرة وحقق الفوز على الزرقا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعتلى صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 33 نقطة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الـ16 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

كما حقق القناة فوزا غاليا خارج ملعبه على بورتو السويس بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة أيضا بينما تجمد رصيد أبناء السويس عند 16 نقطة ويهبط للمركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، فى الوقت الذى وقع كوكاكولا صاحب المركز الخامس فى فخ التعادل أمام أبى صقل بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة ويبتعد قليلا عن المنافسة على الصعود لدورى الأضواء .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة حقق النصر فوزا غاليا خارج ملعبه على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف ، وبنفس النتيجة واصل منتخب السويس بقيادة وائل القبانى سلسلة نتائجه الرائعة وفاز على دمياط ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة ويرتقى للمركز التاسع ، كما تعادل الشمس والمريخ سلبيا ليقتسما نقاط المباراة يرفع بها أبناء مصر الجديدة رصيدهم للنقطة 19 فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 21 نقطة ومازالوا فى المركز الثامن

فى الوقت الذى تقام فيه لقاء الترسانة وأف سى مصر باستاد حسن الشاذلى فى السادسة مساء فى ختام مباريات الجولة الـ16 لدورى القسم الثانى .