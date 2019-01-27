شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيم باتحاد الكرة تستدعي رئيس الزمالك لجلسة 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح استدعاء رئيس نادي الزمالك لجلسة استماع يوم 10 فبراير ، بسبب الشكوى المقدمة من النادي الأهلى. واستمعت لجنة القيم اليوم إلى محمد عثمان محامي النادي الأهلى بصفته ممثل قانوني عن محمود الخطيب للإستماع لأقواله فى الشكوى المقدمة من جانبهم ضد مجلس إدارة نادي الزمالك. يذكر أن لجنة القيم باتحاد الكرة تضم المستشارين محمد عبده صالح و ائل مصطفي طارق النفراوي و محمد قدرى محمود عابدين.

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