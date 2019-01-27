شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يغادر مران الاهلي بعد جلسة لاسارتي وإصابة "محارب" وغياب حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكتفي محمد هاني لاعب الاهلي بالمشاركة في التدريبات البدنية فقط على هامش مران الفريق اليوم ،الأحد، حيث غادر مران الفريق الجماعي اليوم ولم يُشارك في التقسيمة التى خاضها الفريق بعد جلسة سريعة مع الأوجورياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
ويختتم الأهلي مساء اليوم، الأحد، استعداداته لمباراة وادي دجلة المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ20 للدوري الممتاز.
وشهد مران اليوم تعرض إسلام محارب لإصابة بسيطة عبارة عن كدمة في القدم إثر كرة مشتركة مع أحد زملاؤه بالفريق قبل أن يتلقي العلاج داخل الملعب ويستكمل المشاركة في المران بشكل طبيعي.
فيما تغيّب حمدي فتحي لاعب وسط الاهلي عن مران فريقه الجماعي الذى اُقيم اليوم ،الأحد، حيث لم يظهر اللاعب في التقسيمة التى خاضها المارد الأحمر فيما سيتم الكشف عن سبب غياب حمدي عن المران الجماعي عقب إنتهاء التدريبات.
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