شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. دمنهور يتصدر مجموعة بحري ويوم سعيد للمحلاوية بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بلدية المحلة فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ليرتفع رصيد البلدية إلى 28 نقطة فيما توقف رصيد فاركو عند 20 نقطة في المركز العاشر بالمجموعة، وحقق دمنهور فوزا صعبا بهدف مقابل للاشئ علي الجزيرة المطروحي ليتصدر أبناء البحيرة ترتيب المجموعة من جديد برصيد 30 نقطة .



المحلة والرجاء

عاد فريق أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس للانتصارات من جديد على حساب كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف ، بينما نجح طنطا فى عبور الحمام بهدف إسماعيل بامبا القادم من الشرطة في انتقالات يناير ليرتفع رصيد أبناء السيد البدورى إلى 28 نقطة فيما توقف رصيد الحمام عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر بالمجموعة .



المحلة والرجاء 2

وعلي استاد غزل المحلة حقق غزل المحلة فوزا صعبا بهدف مقابل لاشئ علي الرجاء المطروحي سجله خالد رسلان الوافد الجديد للفريق ليرتفع رصيد المحلة للنقطة 27 متساويا مع الرجاء بنفس الرصيد من النقاط ، في الوقت الذي حقق فيه سيدى سالم على تلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقاء الهروب من القاع .