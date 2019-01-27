شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاورق تتوج بفضية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الفضية فى منافسات الدورى العالمى الذى يقام بباريس ، لتزيد رصيد مصر من الميداليات بالبطولة حتى الان . وكانت جيانا قد تأهلت للنهائى بالفوز على بطلة إيران 1/0 فى منافسات الدور قبل النهائى . يذكر ان الثنائى منة شعبان و محمد رمضان لاعبا المنتخب قد حققا برونزيتى البطولة ، خلال منافسات اليوم .

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