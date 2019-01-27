شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم سوهاج بهدف ويبتعد بصدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى زحفه نحو الصعود لدورى الأضواء والشهرة محققا فوزا مهما اليوم خارج ملعبه على سوهاج بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بنى سويف أقرب منافسيه الذى تعادل مع المنيا بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة ضمن مباريات الجولة الـ16 للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وأسفرت باقى مباريات البطولة عن فوز تليفونات بنى سويف بقيادة أبوالعينين شحاته على طهطا بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة ، كما حقق الإعلاميين الفوز على مركز شباب ناصر ملوى 2 / 1 ليرتقى للمركز الثالث برصيد 28 نقطة .

كما تعادل الوليدية والنصر للتعدين سلبيا ، بينما فاز تحرير أسوان على الفيوم بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى حقق فيه ديروط مفاجأة بالفوز على الألومنيوم بهدف نظيف خارج ملعبه .