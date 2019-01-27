- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قمة السلة بعد تعديلات جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباريات العودة للدور الأول من مباريات دورى السوبر ، ومن بينها قمة الأهلى والزمالك .
وكان من المقرر أن تقام مباريات العودة فى الفترة من 16 فبراير وحتى 9 مارس ، إلا أن المواعيد تم تعديلها نظرا لمشاركة الاهلى و سموحة فى منافسات دور الـ 16 للبطولة الأفريقية للأندية ، حيث يشارك الأهلى فى الفترة من 8 الى 10 فبراير، بينما يشارك سموحة من 15 الى 17 فبراير بمدغشقر ، فتم إجراء تعديلات فى جدول المسابقة .
وتحدد يوم 2 مارس القادم، موعدا لقمة الأهلى والزمالك بدلا من 26 فبراير المقبل.
يذكر أن الأهلى فاز على الزمالك فى مباراة الذهاب بنتيجة 69/70 بفارق نقطة واحدة ليخطف الأهلى صدارة الترتيب من الزمالك
الجدول الجديد
الجدول القديم
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد قمة السلة بعد تعديلات جدول الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.