شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قمة السلة بعد تعديلات جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباريات العودة للدور الأول من مباريات دورى السوبر ، ومن بينها قمة الأهلى والزمالك .

وكان من المقرر أن تقام مباريات العودة فى الفترة من 16 فبراير وحتى 9 مارس ، إلا أن المواعيد تم تعديلها نظرا لمشاركة الاهلى و سموحة فى منافسات دور الـ 16 للبطولة الأفريقية للأندية ، حيث يشارك الأهلى فى الفترة من 8 الى 10 فبراير، بينما يشارك سموحة من 15 الى 17 فبراير بمدغشقر ، فتم إجراء تعديلات فى جدول المسابقة .

وتحدد يوم 2 مارس القادم، موعدا لقمة الأهلى والزمالك بدلا من 26 فبراير المقبل.

يذكر أن الأهلى فاز على الزمالك فى مباراة الذهاب بنتيجة 69/70 بفارق نقطة واحدة ليخطف الأهلى صدارة الترتيب من الزمالك



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