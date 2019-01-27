شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يغيب عن تدريبات الزمالك وتأهيل "حفنى" قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، عن حضور التدريبات اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، على استاد بتروسبورت، فى المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء، فى الجولة العشرين بالدورى الممتاز.
كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بعدم حضور مران اليوم وذلك بسبب تأدية امتحانات منتصف العام، بينما أدى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، برنامج طبى وتأهيلى بصحبه الجهاز الطبى وذلك لتجهيزه للفتره القادمة، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولى يغيب عن تدريبات الزمالك وتأهيل "حفنى" قبل مواجهة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.