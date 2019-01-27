شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يغيب عن تدريبات الزمالك وتأهيل "حفنى" قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، عن حضور التدريبات اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، على استاد بتروسبورت، فى المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء، فى الجولة العشرين بالدورى الممتاز.

كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بعدم حضور مران اليوم وذلك بسبب تأدية امتحانات منتصف العام، بينما أدى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، برنامج طبى وتأهيلى بصحبه الجهاز الطبى وذلك لتجهيزه للفتره القادمة، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى.