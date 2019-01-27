شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يجتمع مع جيرالدو وعاشور.. وتأهيل 5 لاعبين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع ثنائي الفريق حسام عاشور وجيرالدو من أجل الإطمئنان على حالتهما بعد الإصابة التى تعرض لها كلاهما خلال الفترة الأخيرة.

شارك جيرالدو فى مران الأهلى مؤخراً وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعد أن تخلص من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية ، فيما يواصل عاشور برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى أنكل القدم.

يختتم الأهلي مساء اليوم، الأحد، إستعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ20 للدوري الممتاز في الوقت ذاته واصل الخماسى مروان محسن وأحمد فتحي وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو برنامج تأهيلي للتعافى من الإصابة التى لحقت بهم.