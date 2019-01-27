شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سبورتنج يهزمن بطل البحرين 3 /0 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره المحرق البحرينى بنتيجة 3 / 0 فى إطار أولى لقاءات البطولة العربية العشرون التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 يناير.
ويلتقى فريق الزمالك مع الصفاقسى التونسى فى الخامسة مساءً قبل حفل الإفتتاح مباشرة الذى يشهد حضور اللجنة المنظمة للبطولة ومسئولو الاتحاد العربى.
بينما تختتم لقاءات الدور الأول بمواجهة الأهلى أمام الدفاع الحسنى المغربى، حيث أن هذ البطولة شهدت إعتذار فريق فتيات العيون الكويتى عن المشاركة مما تسبب فى تغيير جدول المنافسات.
ويشارك فى هذه البطولة التى تلعب بنظام الدورى من دور واحد ومن مجموعة واحد، فرق كل من الأهلى، الصيد، الزمالك، سبورتنج، الدفاع الحسنى المغربى، المحرق البحرينى والصفاقسى التونسى.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدات سبورتنج يهزمن بطل البحرين 3 /0 فى البطولة العربية للطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.