شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سبورتنج يهزمن بطل البحرين 3 /0 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره المحرق البحرينى بنتيجة 3 / 0 فى إطار أولى لقاءات البطولة العربية العشرون التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 يناير.

ويلتقى فريق الزمالك مع الصفاقسى التونسى فى الخامسة مساءً قبل حفل الإفتتاح مباشرة الذى يشهد حضور اللجنة المنظمة للبطولة ومسئولو الاتحاد العربى.

بينما تختتم لقاءات الدور الأول بمواجهة الأهلى أمام الدفاع الحسنى المغربى، حيث أن هذ البطولة شهدت إعتذار فريق فتيات العيون الكويتى عن المشاركة مما تسبب فى تغيير جدول المنافسات.

ويشارك فى هذه البطولة التى تلعب بنظام الدورى من دور واحد ومن مجموعة واحد، فرق كل من الأهلى، الصيد، الزمالك، سبورتنج، الدفاع الحسنى المغربى، المحرق البحرينى والصفاقسى التونسى.