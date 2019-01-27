سر تغريدة "التواصل الحقيقي".. "صلاح" يُبهر الجميع بفيديو إعلاني مؤثر

كتب: ضياء السقا

نشر النجم المصري محمد صلاح، مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بتويتر، ضمن حملة إعلانية قام بها لصالح إحدى شركات البريد العالمية.

وكان صلاح قد غرد تغريدة غامضة جاء بها "قرار 2019: حان وقت التواصل الحقيقي"، وأغلق بعدها حساباته على السوشيال ميديا لمدة يومين، ليعود بعد ذلك في اليوم الثالث، ليكشف عن أن اختفائه كان بغرض حملة إعلانية لشركة DHL الألمانية.

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وظهر صلاح في الإعلان، وتحدث عن أهمية التواصل الحقيقي بين الأشخاص، قائلا:" لما تشوف حاجة وتلمسها بإيدك بيبقى الموضوع مختلف تماما، بتبقى متصل بيها بمشاعرك وبعقلك، مش صورة عادية وخلاص شفتها مرة ومشيت".

وتضمن الإعلان قيام شركة البريد بتوصيل هدايا عددا من الرسامين والنحاتين لنجم ليفربول، سواء كانت تماثيل أو صور مصممة له، عن طريق الطرود، بعد أن فشلوا في التواصل معه عبر السوشيال ميديا.

ثم يقوم الفرعون برد الجميل ويرسل لهم صورته بجانب الأعمال الفنية المختلفة التي قدموها له في وقت سابق.

الفيديو كشف عن مشاعر صادقة متبادلة بين صلاح ومحبيه، الذين عكفوا بالأيام على تصميم تماثيل وصور خاصة بنجمهم الأول.

ونال الإعلان إعجاب الجميع، وأكدوا أنه يقدم رسالة هادفة، في وقت طغى فيه العالم الافتراضي على تعاملاتنا اليومية.

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