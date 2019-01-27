لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة تستدعي رئيس الزمالك للرد على شكوى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قررت لجنة القيم والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاء رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل الاستماع لرده بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي.

تقدم النادي الأهلي بشكوى ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك "بسبب تجاوزاته غير الأخلاقية في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره" وفقًا لما أعلنه النادي في بيان صادر 15 يناير الماضي.

وطالب النادي الأهلي في شكواه باتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية، وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انتهاكه للأخلاق الرياضية وخروجه عن السلوك الرياضي، مما يترتب عليه إثارة الفتن بين جماهير الأندية التي تحتاج للتوحد خلف الأهداف الوطنية، لاسيما أن مصر تستعد لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل.

واستمعت اللجنة إلى أقوال محمد عثمان الممثل المحامى والممثل القانوني لمجلس إدارة النادى الاهلى فى الشكوى المقدمة من إدارة النادى الأهلى ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.

وقررت اللجنة حضور رئيس نادى الزمالك لجلسة استماع أقواله فيما ورد بالشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادى الأهلى وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ فبراير 2019.