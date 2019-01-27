أبو تريكة: موريتانيا ستحظى بحسن الضيافة في مصر.. وبطل أمم أفريقيا معروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعرب محمد أبو تريكة، عن سعادته بالتكريم الذي حظي به من قبل الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، مؤكدًا على أنهم سيحصلون على ذلك الترحيب لدى قدومهم إلى مصر.

وكان الاتحاد الموريتاني قد وجه الدعوة للماجيكو لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل بعام 2018، الذي أقيم أمس السبت، في حضور عدد من نجوم القارة السمراء.

وقال أبو تريكة أثناء كلمته في الحفل: "أشكركم على حسن الاستقبال، وسعيد لوجودي في موريتانيا، هذه هي المرة الثانية التي اتواجد بها هنا، المرة الأولى كانت كلاعب، والثانية وأنا معتزل".

وأضاف: "أن أكون موجود في عام ذهبي للكرة الموريتانية شرف لي، لقد حصلوا على أفضل منتخب في إفريقيا 2018، والوصول للمرة الأولى لكأس الأمم التي ستقام في مصر".

وتابع: "الترحاب وحسن الضيافة التي رأيتها، سوف ترونها في مصر بالطبع، المنتخب الموريتاني سيرى تشجيع ومساندة وحسن تنظيم من الجانب المصري".

واختتم أبو تريكة: "البداية من كأس أمم أفريقيا في مصر، بعيدًا عن البطل المعروف الذي هو مصر، فأتمنى التوفيق لموريتانيا أن تقدم مستوى كبير يليق بكرتها".

يذكر أن المنتخب الموريتاني حقق إنجازًا بتصدره جدول ترتيب المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 برصيد تسع نقاط قبل الجولة الأخيرة، ليتأهل رسميًا لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات البطولة.