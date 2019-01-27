رقم تاريخي جديد ينتظر ميسي أمام جيرونا.. تجاوز راؤول وتهديد كاسياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على موعد اليوم مع إضافة إنجاز جديد إلى سجلاته التاريخية في الدوري الإسباني، عندما يحل البارسا ضيفًا على جيرونا في الأسبوع الـ21 من الليجا مساء الأحد.

تحقيق الفوز أمام جيرونا، صاحب المركز الـ12 في الدوري، سيدون الانتصار رقم 328 لميسي، حيث حقق صاحب الـ31 عامًا 327 انتصارًا من أصل 436 خاضها في الليجا، بنسبة انتصارات بلغت 75%.

وسيتجاوز ميسي بذلك راؤول جونزاليس، صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للانتصارات بالليجا، برصيد 327 فوزًا من 550 مباراة مع ريال مدريد، وفقًا لما رصدته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وسيتعين على البرغوث الأرجنتيني بعد ذلك ملاحقة الحارس أندوني زوبيزاريتا، الذي حقق 333 انتصارًا من أصل 622 مباراة لعبها بقمصان أتلتيك بيلباو وبرشلونة وفالنسيا، بنسبة انتصارات بلغت 53.5%.

أما إيكر كاسياس، الحارس التاريخي لريال مدريد يحمل الرقم القياسي كأكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات في الدوري الإسباني، برصيد 334 انتصارًا خلال 510 مباراة مع الفريق الملكي، بنسبة انتصارات 65.4%.

ويعود أول انتصار حققه ميسي في الليجا إلى يوم 16 أكتوبر 2004، حين شارك مع الفريق الكتالوني في الفوز على إسبانيول (1-0)، بعد مشاركته كبديل لمدة 8 دقائق على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

بينما أول هزيمة تلقاها اللاعب كانت في مباراته الـ22، وكانت على يد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو معقل البارسا يوم 5 فبراير 2006.

جدير بالذكر أن ميسي أحرز 401 هدفًا في 436 مباراة بالليجا، كأول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز بالمسابقة، وشارك في 34 ألف و886 دقيقة لعب، بواقع 388 مباراة بشكل أساسي و48 كاحتياطي.