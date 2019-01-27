نجل مدرب بيراميدز الجديد يتحدث لمصراوي عن "التدخل " فى عمل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

نفى إيمليانو دياز، نجل رامون دياز، المدير الفني الأرجنتيني الجديد لنادي بيراميدز، ما تردد عن تدخله في عمل والده .

وكان الأمير نواف بن سعد، الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي قد أكد فى مقطع مشهور أن إيميليانو نجل رامون يتدخل في عمله وهو ما تسبب فى رحيله عن الزعيم السعودي

وقال إيميليانو دياز في تصريحات سابقة خاصة لـ" الخليج 365 " : "هذا الحديث غير صحيح بالمرة، نحن فريق عمل وكل فرد لديه اختصاصاته، والدي سيتحدث في هذا الأمر لإنهاء الجدل وتوضيح مهامي للجميع".

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، قد قرر تعيين الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا للفريق خلفاً لحسام حسن المدير الفني السابق للفريق.

وأكد بيراميدز، أن نجل دياز لن يتواجد كمساعد مدرب له، على أن يكون في فريق تحليل الأداء فقط.

وقال حساب نادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتفاق بين رامون دياز ومالك النادي ان يتواجد مساعد مدرب بديل لي امليانو دياز".

ولكن تركي آل الشيخ أعلن صباح اليوم، الأحد ، تشكيل الجهاز الفني لدياز الأب ووضع نجله كمساعد أول على أن يتولي دميان باز مهمة تحليل الأداء الفني.

ويعمل دياز مع فريق عمل مكون من 8 مساعدين من ضمنهم الفريق الطبي (اضغط هنا لمزيداً من التفاصيل)

مساعد المدرب رقم 1 يعرف فى مصر بـ"المدرب العام"، وفى قاموس دياز يعرفه بأنه الوسيط، ويقول عنه عبر موقعه الرسمي "يلعب المساعد رقم 1 دوراً رئيسياً معي ويعمل بشكل وثيق فى التدريب وهو المسؤول عن العلاقات اليومية مع اللاعبين".

وأكمل دياز "المساعد رقم 1 هو الرابط بيني وبين اللاعبين وعلى دراية كاملة بالأمور الفنية والتكتيكية واحتياجات اللاعبين".