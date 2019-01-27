رسميًا.. ميدو جابر في المقاصة لمدة 3 مواسم ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد عصام سراج، مدير التعاقدات بمصر المقاصة، حصول ناديه على خدمات ميدو جابر لاعب النادي الأهلي بالميركاتو الشتوي الجاري.

وقال سراج، في تصريحات لـ"الخليج 365" مساء الأحد، إن اللاعب وقع على عقود انتقاله نهائيًا للمقاصة لمدة ثلاث مواسم ونصف ظهر اليوم الأحد في مقر شركة المقاصة.

وأضاف أن إدارة النادي الفيومي سترسل قيمة الصفقة إلى النادي الأهلي اليوم الأحد للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

من جانبه، أشاد محمد عبد السلام رئيس النادي بالصفقة قائلا: "ميدو جابر يمتلك خبرات وإمكانيات وقدرات فنية ومهارية، وسيكون إضافة قوية خاصةً أنه لاعب سابق في المقاصة وسبق له التألق والانسجام مع الفريق".

وأشار عبد السلام إلى أن صفقة ميدو جابر تمت بنجاح في ظل العلاقات الجيدة والمتميزة بين إدارة المقاصة ومسؤولي الأهلي.

وسيقوم المقاصة بقيد اللاعب في قائمة الفريق ليحق له المشاركة في المباراة المقبلة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل بالدوري، وسيعود قرار الانضمام للتشكيل لرؤية المدير الفني طلعت يوسف.

صاحب الـ25 عامًا انضم إلى الأهلي في أغسطس 2016 لمدة خمس مواسم، قادمًا من المقاصة مقابل 9 ملايين جنيه وإعارة أحمد الشيخ ومصطفى الفرماوي لمدة عام، وشارك مع الأهلي في 44 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة مثلهم.

ولم يخض اللاعب سوى ست مباريات فقط خلال الموسم الجاري (2018-19) رغم قيده في القائمة الإفريقية للفريق المشارك في دوري الأبطال 2019.

يُذكر أن جابر سيكون تاسع الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد انضمام الثلاثي الشاب محمود الجزار وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان إلى الجونة، وعمار حمدي وصبري رحيل إلى الاتحاد السكندري، وعمرو بركات إلى سموحة، ومؤمن زكريا إلى أحد السعودي، واقتراب المالي ساليف كوليبالي من الفتح السعودي.