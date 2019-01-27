الخليج 365 يكشف.. التفاصيل المالية لرحيل ميدو جابر عن الأهلي للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن ساعات قليلة تفصل ميدو جابر لاعب وسط الفريق عن الانتقال لصفوف نادي مصر المقاصة خلال الانتقالات الشتوية الجارية. وصرح المصدر لـ"الخليج 365" قائلا "ميدو جابر سوف ينتقل للمقاصة مقابل 6 مليون جنيه للنادي الأهلي". وتابع "الأهلي لن يسدد للمقاصة مبلغ 5 مليون جنيه في شهر مارس المقبل ضمن مستحقات صفقة ضم محمود وحيد". واستمر "سوف يتبقى على المقاصة مبلغ مليون جنيه يتم سدادهم للأهلي في شهر إبريل المقبل، لتصبح إجمالي صفقة بيع ميدو جابر مقابل 6 مليون جنيه". الجدير بالذكر، أن الأهلي تعاقد مع محمود وحيد من مصر المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 15 مليون جنيه.

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