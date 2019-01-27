إقامة مباراة المصري وبتروجيت بالسويس

كتب - كريم عبد المحسن: قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة المصري وبتروجيت على ملعب استاد الجيش بالسويس بدلاً من ستاد على ملعب استاد الجيش بالسويس بدلاً من ستادالإسماعيلية. ويستعد المصري لمواجهة بتروجيت في المباراة المحدد لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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