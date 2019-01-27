المنيا يتعادل مع بني سويف في الممتاز "ب"

صورة لفريق المنيا

المنيا : أشرف كمال

أسفرت نتيجة مباراة فريق المنيا ،وبني سويف، اليوم الأحد، في الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز ب ، عن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وجاء الشوط الاول متوسط الأداء من قبل الفريقين، بينما

قدم لاعبو المنيا خلال الشوط الثاني من المباراة أداءا قويا ،وكانوا أقرب للفوز في الدقائق الأخيرة ، بعد تقدم بني سويف، بهدف للاعبمعتز محروس ، وتعادل الفريق ،بهدف للاعب أحمد عصام في الدقيقة ٤١ .

وإضاعة لفرصة خطيرة في اللحظات الأخيرة للاعب عمرو عثمان ،وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنيا للنقطة ٢٦ ، بينما يتصدر أسوان المجموعة برصيد ٣٨ نقطة يليه بني سويف برصيد ٣٣ نقطة.