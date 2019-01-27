كتب - كريم عبد المحسن: قررت لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، إيقاف سمير موسى رئيس نادي الزرقا 4 مباريات. الزرقا 4 مباريات. حصلت "الوفد"، على نص قرار اللجنة، والذي تضمن إيقاف رئيس الزرقا اعتباره مهزومًا 2/0 أمام كوكاكولا، بعدما منع سير المبارعة واعترض على قرار الحكم وأنزل كرسي في أرض الملعب.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر إيقاف رئيس نادي الزرقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.