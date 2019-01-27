شاهد.. سيميدو يسجل هدف برشلونة الأول في جيرونا

كتب- محمد معتز صلاح الدين

تقدم برشلونة على نظيره جيرونا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن الجولة الواحدة والعشرين

من منافسات الدوري الأسباني.

افتتح نيلسون سيميدو مدافع برشلونة الهدف

الأول للفريق في الدقيقة 10، بعد عرضية داخل منطقة جزاء جيرونا، استغلها لاعب برشلونة وقام بتسديدها على يسار الحارس، لتسكن شباك.

شاهد الهدف..