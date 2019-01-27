شاهد.. سيميدو يسجل هدف برشلونة الأول في جيرونا

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برشلونة وجيروناكتب- محمد معتز صلاح الدين
تقدم برشلونة على نظيره جيرونا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن الجولة الواحدة والعشرينمن منافسات الدوري الأسباني.
افتتح نيلسون سيميدو مدافع برشلونة الهدف
شاهد الهدف..
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