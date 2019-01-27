بهدف دون رد أسوان يفوز على سوهاج ويبتعد بصدارة المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني

أسوان يفوز على سوهاج في المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني سوهاج- مظهر السقطي فاز فريق أسوان بهدف نظيف خارج ملعبه على فريق نادي سوهاج الرياضي في المباراة التي جمعت بينهما ليواصل فريق أسوان بقيادة مديره الفني مجدى عبدالعاطى زحفه نحو الصعود لدورى الأضواء والشهرة. الفني مجدى عبدالعاطى زحفه نحو الصعود لدورى الأضواء والشهرة. ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة وبفارق 5 نقاط عن عن أقرب منافسيه بنى سويف الذى تعادل إيجابيا مع المنيا بهدف لكل منهما ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة ضمن مباريات الجولة الـ16 للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

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