رسميًا.. اتحاد الكرة يستدعي رئيس الزمالك لجلسة استماع

كتب - كريم عبد المحسن: قررت لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، استدعاء رئيس الزمالك لجلسة استماع يوم 10 فبراير المقبل، للرد على شكوى الأهلي. وكشف عبده صالح في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، إن اللجنة استمعت اليوم للممثل القانوني للأهلي، والذي قدم مذكرة حول مضمون الشكوى وتحدث عن أسباب شكوى النادي. وتابع أن اللجنة ستجتمع مع رئيس الزمالك يوم 10 فبراير للاستماع إلى رده على شكوى الأهلي، موضحا أنه مشكو في حقه وبالتالي لايجوز حضور شخص ينوب عنه.

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