ننشر حقيقة انضمام عصام الحضري إلى النجوم

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم، حقيقة تعاقد الفريق مع الحارس المخضرم عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي، عقب الأزمة التي تشبت بينه وبين مسئولي الدراويش خلال الفترة الأخيرة.
وترددت أنباء أن عصام الحضري قريب من الانضمام إلىالنجوم بعد عقده جلسة مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي من أجل فسخ عقده مع الفريق بشكل ودي، مقابل سداد مبلغ 300 ألف جنيه.
وفي سياق متصل أوضح أحمد
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