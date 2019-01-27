ننشر حقيقة انضمام عصام الحضري إلى النجوم

كتب- محمد معتز صلاح الدين

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم، حقيقة تعاقد الفريق مع الحارس المخضرم عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي، عقب الأزمة التي تشبت بينه وبين مسئولي الدراويش خلال الفترة الأخيرة.

وترددت أنباء أن عصام الحضري قريب من الانضمام إلى

النجوم بعد عقده جلسة مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي من أجل فسخ عقده مع الفريق بشكل ودي، مقابل سداد مبلغ 300 ألف جنيه.

وفي سياق متصل أوضح أحمد

سامي مدرب النجوم عن موقف الفريق من ضم الحضري، وقال في تصريحات إذاعية، اليوم :"لم يتم صرف النظر عن ضم عصام الحضري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية"مضيفًا": نرحب بضم الحضري في أي وقت للفريق لكن، الأمر يتوقف على العنصر المادي للحارس وإنهاء علاقته مع الإسماعيلي في الوقت الحالي".