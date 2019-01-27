تدريبات خاصة لجناحي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

مارتن لاسارتي مدرب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال خصص المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي فقرة لتدريب الأجنحة على بعض الأمور الهجومية والاختراق بقيادة مساعده ومواطنه سباستيان على هامش مران اليوم الأحد. ومواطنه سباستيان على هامش مران اليوم الأحد. وشارك في المران اللاعبون الذين يجيدون اللعب في مركز الجناح بجانب صلاح محسن وعمرو جمال. ويختتم الأهلي اليوم الأحد استعداداته لمواجهة وادي دجلة غدًا الاثنين في الجولة العشرين للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.

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