الزمالك يكشف سبب غياب مدبولي عن التدريبات

أحمد مدبولي لاعب الزمالك كتب - مصطفي جويلي: حصل أحمد مدبولي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، علي إذن من الجهاز الفني للفريق بعدم حضور مران اليوم، وذلك بسبب تأديته امتحانات منتصف العام. حضور مران اليوم، وذلك بسبب تأديته امتحانات منتصف العام. علي جانب آخر أدي أيمن حفني صانع الألعاب بالفريق، برنامجًا طبيًّا وتأهيليًّا بصحبة الجهاز الطبي، وذلك لتجهيزه للفترة القادمة، وذلك وفقًا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني.

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