منة شعبان تتوج ببرونزية في الدوري العالمي للكاراتيه

منة شعبان كتب: محمد صبحي توجت منة شعبان لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات وزن ٦٨ ك ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه والمقامة في باريس عاصمة فرنسا خلال الفترة من ٢٥ /١ حتى ٢٧ /١ / ٢٠١٩.

ونجحت منة في اكتساح بطلة اليابان بنتيجة 9-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة والتي تعد أولى البطولات العالمية الكبرى للعبة لهذا العام.

باريس عاصمة فرنسا خلال الفترة من ٢٥ /١ حتى ٢٧ /١ / ٢٠١٩.ونجحت منة في اكتساح بطلة اليابان بنتيجة 9-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة والتي تعد أولى البطولات العالمية الكبرى للعبة لهذا العام.

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