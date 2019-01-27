اونلاين | رابط يعمل: مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة Dawri Plus اليوم 27/1/2019 يلا شوت ال

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مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر كورة ستار الاسطورة يلا شوت الجديدyalla shoot كورة لايف بث مباشر الهلال والفيحاء، تُقام اليوم مباراة قوية بين الهلال والفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الأسبوع السابع عشر من البطولة، ويتسلح الهلال بنجومه الدوليين العائدين من بعثة المنتخب الوطني في كأس آسيا التي خرج منها، ويبحث الهلال عن الفوز في لقاء اليوم لمواصلة صدارة الدوري.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مصر، وتُذاع المباراة على قناة دوري بلس والرياضة السعودية الأولى.

مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر

مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر الاسطورة يلا شوت كورة ستار كورة لايف، يحتل نادي الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة متفوقاً على نادي النصر بثلاثة نقاط، ويأتي الفيحاء في المركز الثالث عشر من بطولة الدوري برصيد 15 نقطة فقط حصل عليها من ستة عشر مباراة.

نتيجة اللقاء:

شهد ملعب المباراة وصول حافلتي الفريقين منذ قليل.

يُجري لاعبي الفريقين عمليات الإحماء

تنطلق المباراة الآن بين الهلال والفيحاء

الدقيقة 2: هجمة غير مكتملة من جانب إدواردو

الدقيقة 7: حكم اللقاء يلغي هدف لصالح الفيحاء بعد لمسة يد صريحة.

مباراة الهلال والفيحاء Live

شهدت مباراة الذهاب تفوق الهلال على الفيحاء بهدف نظيف، ويسعى الهلال للنصر في مباراة اليوم لمواصلة صدارة الدوري بينما يبحث الفيحاء عن الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من مباراة اليوم.

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