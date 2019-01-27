اونلاين | ‘يلا شوت الجديد’ مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

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ينزل فريق برشلونة ضيفاً على نظيره جيرونا باستاد مونتليفي، وذلك اليوم الأحد 27-1-2019، لحساب مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

خاض برشلونة أخر مباراة له أمام إشبيلية، وتلقى خسارة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، أما على الصعيد المحلي فكانت أخر مباريات البلاوجرانا أمام ليغانيس، وفازوا بثلاثية مقابل هدف وحيد، وبهذا الفوز يواصل الفريق الكاتالوني احتلاله لصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة.

أما في الجانب الآخر، فقد لعب جيرونا أخر مبارياته أمام ريال بيتيس بالجولة الماضية من الدوري الإسباني، وخسر بنتيجة هدف دون رد، ولعب الفريق حتى الآن 20 مباراة محلياً، ويتواجد في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة ومن أمامه إيبار في المركز الـ11، ومن بداية الليجا للموسم الجاري حقق الفريق الفوز في خمس مباريات وكان التعادل حاضراً في تسعة وخسر ست مباريات.

سيتغيب عن برشلونة في مواجهة جيرونا ثلاث لاعبين بداعي الإصابة، وهم: رافينيا لاعب الوسط، والمدافع صامويل أومتيتي، والجناح عثمان ديمبيلي، ولن تشهد قائمة الفريق أي غيابات بداعي الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ المدرب أرنستو فالفيردي المباراة بنفس طريقته المعتاد عليها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث سيدفع باللاعب كليمون لونجليه بديلاً، وفيليبي كوتينيو في مركز الجناج الأيسر.بديلاً لديمبيلي، وفيما يلي التشكيل المتوقع:

تشكيل برشلونة ضد جيرونا | 4-3-3

مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – كيلمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو

آرتور ميلو – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش

فيليبي كوتينيو – لويس سواريز – ليونيل ميسي

تنقل مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر عبر شاشة قناة BeIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق يوسف سيف، وذلك في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ5:15 بتوقيت القاهرة.

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