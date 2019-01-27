اونلاين | الآن online برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barclona

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الآن online برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barclona
يلتقي فريق برشلونة نظيره جيرونا في الخامسة والربع على ستاد “مونتيليفي”، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.
برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barclona
موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقناة الناقلة:-
تنطلق مباراة جيرونا وبرشلونة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 3 beIN SPORTS.
برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barclona
ويتصدر برشلونة الذي حقق الفوز في أخر 7 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على اتلتيكو مدريد صاحب الوصافة قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل جيرونا المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.
برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barclona
قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا:-
مارك تير شتيجن، وياسبر سيلسين، ونيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وكليمينت لينجليت، وتوماس فيرمايلين، وجوردى ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش، وآرثر ميلو، وأرتورو فيدال، وسيرجى روبيرتو، ودينيس سواريز، وكارليس آلينيا، وفيليب كوتينيو، وليونيل ميسى، ولويس سواريز، وكيفين برينس بواتينج ومالكوم.
برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barclona
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