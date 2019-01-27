اونلاين | لأسطورة hd بث مباشر الهلال والفيحاء KSA SPORTS تابع لايف الدوري السعودي | يلا شوت كورة مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء

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بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء كول كورة – cool kora الجدير بالذكر أن الفريقين قد التقيا في الجولة الأولى من الدورى وانتهت النتيجة لصالح فريق الهلال بالفوز 1-0 .

موعد مباراة الفيحاء والهلال

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بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء

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القائمة الأساسية والإحتياطية للفريقين #الفيحاء_الهلال #KSA_SPORTS

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