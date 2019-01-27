اونلاين | دوري بلس hd بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر LIVE الأسطورة الدوري السعودي كورة ستار يلا شوتKSA بث الهلال

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بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء يوتيوب ويلعب فريق الهلال المباراة بدون لاعبه الدولي عمر عبد الرحمن المصاب، وسيخوض المدرب المباراة بتشكيل مكون من 4-2-3-1، بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء كورة ستار أما فريق الفيحاء فسيلعب بدون حارسه الأساسي بونيلا؛ بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء كورة ستار لأنه مصاب بقطع في الرباط الصليبي، وسيلعب بتشكيل 4-3-3.

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القائمة الأساسية والإحتياطية للفريقين #الفيحاء_الهلال #KSA_SPORTS

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